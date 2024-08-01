05-08 Eylül 2024 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek TEKNOFEST 2024 Türkiye finallerinde Yozgat başarısı.

Türkiye finallerinde Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Elif Erda Sofuoğlu, Beyza Naz Uçar ve İrem Babayiğit, "Acil Durum Araçlarına Trafikte Öncelik" projesi ile katılmaya hak kazandı.

Konu ile alakalı bir açıklama yapın İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Desteklerinden dolayı Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Şerafettin Uçar'a, Müdür Yardımcısı Adil Kahraman'a, Danışman öğretmenimiz Mustafa Öztürk'e ve çalışmalarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimize teşekkür eder, Türkiye finallerinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.