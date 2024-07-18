Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASH) personelleri önceki gün Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış ve doludan etkilenen tarım işçilerine psikososyal destek veriyor.



Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Yozgat merkez birçok yerinde ve Sorgun’un Bahadın beldesinde çadırlarda yaşayan tarım işçilerinin etkilendiğini söyledi.

Ekiplerinin afetten etkilenen vatandaşlara psikososyal destek hizmeti sunduğunu dile getiren Topal, psikososyal desteklerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.