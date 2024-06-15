Yozgat’ta kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, çatıdan kopan parçalar trafiğin aksamasına neden oldu.

Yozgat-Kayseri karayolu yağmur sonrası kısa süreliğine çift taraflı trafiğe kapandı. Yozgat’ta akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Çapanoğlu ve Bilal Şahin mahalleleri ile kentin pek çok noktasında çatılar uçtu, ağaçlar kırıldı. Ağaçtan kopan dallar nedeni ile iki kişi hastanelik oldu.

Yağmur nedeniyle göle dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.