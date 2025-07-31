Bu etkinliğe “Uzay Gözlemevi Etkinliği” adı veriliyor. Her yıl yaz döneminde düzenlenen ve çocuklara astronomiyi eğlenceli içeriklerle tanıtmayı amaçlayan etkinlik, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Çocuklar, gruplar halinde içeri alınarak çeşitli görsel ve işitsel sunumlarla evreni keşfetti. Bir yandan da meteorlar, yıldızlar, gezegenler gibi gök cisimlerini öğrendiler.

Etkinlik için genel olarak açık alanlar, camiiler veya yüksek yerler tercih ediliyor.

Yetkililer, programın yalnızca astronomi eğitimiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda inanç temelli bir bakış açısı kazandırmayı da hedeflediğini ifade etti. “Çocukların Allah’ı sadece ezberle değil, gözlemle de tanıması gerektiği” düşüncesiyle hazırlanan içeriklerde eğlence ve eğitim bir araya getirildi.

Film Gösterimleri ve Eğlence Aktiviteleri İlgi Gördü,

Fatih Camii de kurulan çadır alanın da film izleme imkânı sağlanıyor. Gösterimde olan filmler:

Dünya ve Evrenin Kuran Mucizeler, Okyanus ve Deniz Canlıları ve Dinozorlar Devri filmidir.

Eğlence Bölüm İçerikleri

Meteor Yağmuru, T-REX’den kaçış, Hızlı Tren Simülasyon ve Gezegen şarkıları eğlence kısmında yer alıyor.