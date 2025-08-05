Yozgat şehir merkezinde bulunan Fatih Cami, tarihiyle oldukça ilgi çekiyor. Şehrin manevi yapısıyla oldukça iz bırakan yapıya her yaştan insanlar geliyor.

Fatih Cami Konumu

İstanbulluoğlu Mahallesi'nde bulunan cami, Çapanoğlu Camisi'nin kuzeybatısında bulunup ona 150 metre uzaklığındadır. Uzun süre farklı amaçlarla kullanılan kilise 1996’da Fatih Cami ismiyle camiye çevrilmiştir.

Fatih Cami’nin Mimari Yapısı

Harim doğu-batı doğrultusunda iki sıra üçayakla üç nefe bölünmüştür. Neflerin üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Orta nef daha geniştir. Sütunlar yüksek karedir.

Köşeleri volütlü ince başlıkları bulunur. Doğuda dışarı taşmayan bir apsis yanlarında pastaforiom hücreleri bulunur. Batıda ise güney ve kuzey kanada doğru galeri gibi uzanan U şeklinde bir mahfili vardır.

Güney cephede bir mihrap nişi açılmıştır. İç mekânı dikey eksende yer alan geniş yuvarlak kemerli alt ve üst pencereler aydınlatır. Batıda üç bölümlük bir narteks vardır. Narteksin üzeri düz tavanla örtülmüştür. Narteks bugün önü camekânla kapatılmış üç yuvarlak kemerle dışarı açılır.

Narteks güneye ve kuzeye doğru dikdörtgen şeklinde taşan ve çift katlı bir dış görünüşe sahiptir. Narteksin kuzeybatısında çan kulesi yer alır. Fatih Camii kırma çatılı ve profili ince saçaklıdır. Caminin iç ve dışında süsleme bulunmamaktadır.

Fatih Cami’nin Eğitim ve Sosyal Hareketleri

Cami yaz aylarında çocuklara kuran kursu veriyor. Sadece kuran değil temel dini bilgiler de veriliyor. Bu yıl Yozgat Müftülüğü tarafından uygulanan Uzay Gözlemevi etkinliği de Fatih Camide uygulanmıştır. Çocukların hem çok eğlendiği hem de eğitsel yönden yararlandığı bir etkinlik olarak ilgi gördü.