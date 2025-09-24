Aydoğmuş, ahiliğin dürüstlük, dayanışma, adalet ve toplumsal huzurun en önemli kaynağı olduğunu belirterek, “Bu değerler bugün de yolumuzu aydınlatacak güçtedir” ifadesini kullandı.

Yozgat’ta ve Türkiye genelinde esnafın ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Aydoğmuş, yükselen kira giderleri, artan vergi yükleri, enerji maliyetleri ve piyasalardaki dengesizliklerin küçük esnafı zorladığını söyledi.

Aydoğmuş, “Esnafımız bu milletin bel kemiğidir. Ancak bugün birçok esnaf, kepenk kapatmamak için mücadele vermektedir. Bu tabloyu değiştirmek devletin ve siyasetin asli görevidir” dedi.

Esnafın desteklenmesinin ekonomik kalkınmanın anahtarı olduğunu belirten Aydoğmuş, şu önerileri sıraladı: “Küçük esnafın üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi, düşük faizli kredi imkanlarının artırılması, yerel esnafın zincir marketlere karşı korunması, dijital dönüşüm süreçlerinde esnafa teknik ve mali destek sağlanması.”

Ahiliğin Yozgat’ın kültürel mirasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aydoğmuş, “Ahilik ruhu yalnızca bir kutlama haftasıyla sınırlı kalmamalıdır. Esnafımıza sahip çıkmak, bu değerlerin günümüzdeki en güçlü yansımasıdır. Yozgat’ta esnafımızı yeniden güçlendirecek adımların atılması elzemdir” dedi.

Aydoğmuş, tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası’nı kutlayarak, “Bu topraklarda kardeşliğin, üretimin ve adaletin sembolü olan ahilik kültürü, bize daima yol gösterecektir” ifadeleriyle mesajını tamamladı.