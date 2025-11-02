Yozgat’ta yüksek faizler ve artan yaşam maliyeti, vatandaşın cebindeki yükü iyice ağırlaştırdı. Kredi borçlarını ödemekte zorlananların sayısı hızla artarken, bankaların takibe aldığı tutar son bir yılda neredeyse ikiye katlandı.

Borçlar Vatandaşın Belini Kırıyor

Borçla ayakta kalmaya çalışan haneler ve firmalar, ödeme güçlüğüyle boğuşuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son verileri, tabloyu tüm çıplaklığıyla ortaya koydu: 2025’in 9 aylık döneminde kişi başına en borçlu il Ankara olurken, borcunu ödeyemeyip takibe düşenlerin en yoğun olduğu şehir Karaman oldu.

Karamanlı Borcunu Ödeyemiyor

Karaman’da kişi başına düşen takipteki alacak tutarı 13 bin 316 liraya çıktı. Onu 12 bin 903 lirayla İstanbul ve 11 bin 462 lirayla Muğla izledi. Gaziantep 10 bin 680 lirayla dördüncü, Kocaeli ise 9 bin 989 lirayla beşinci sırada yer aldı. Ödeme konusunda en az sıkıntı yaşayan il ise bin 702 liralık tutarla Muş oldu. Bayburt ve Gümüşhane de borç yükü en hafif şehirlerarasında yer aldı. Yozgat ise 987.343 liralık tutarla borç yükü en hafif iller arasında yer aldı.

Ankara Zirvedeki Yerini Koruyor

Ankaralılar, kişi başına ortalama 595 bin 699 lira krediyle listenin zirvesinde yer aldı.

İstanbul’da bu rakam 582 bin 897 lirayı bulurken, Gaziantep 436 bin 827 lira, Antalya 383 bin 718 lira, Denizli ise 343 bin 533 lirayla öne çıktı.

Yozgat’ın 2025 yılına ait kredi borcu 52.319.417 oldu. Kredi borcu düşük seviyelerde kalan iller arasında yer aldı.

Doğu ve Güneydoğu illeri ise kredi borcunda en düşük seviyelerde kaldı. Bingöl, kişi başına 61 bin 386 lira ile en az borçlu şehir olurken, Hakkari, Ağrı, Şırnak ve Muş da onu takip etti.

BDDK’nın 9 aylık raporuna göre bankaların takipteki alacakları bir yılda yüzde 91 arttı. Geçen yıl 263 milyar lira olan rakam, bu yıl 502 milyar lirayı aştı. Buna karşın, toplam nakdi kredilerdeki artış oranı yüzde 42’de kaldı.

Geçim sıkıntısı çekenler nakit avansa sarıldı. Kredili mevduat hesapları bir yılda yüzde 83 artarak 660.9 milyar lirayaulaştı. Bireysel kredi kartı borcu da yüzde 54 yükselip 2.5 trilyon lirayı geçti. Konut kredilerinde takip oranı yüzde 58 artarken, diğer tüketici kredilerinde bu oran yüzde 117’ye fırladı.