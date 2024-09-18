Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik bir oryantasyon programı düzenledi. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, yaklaşık 1800 öğrenciye emniyet personeli tarafından bilgilendirme yapıldı.
Program kapsamında öğrencilere; dolandırıcılık, sosyal medya bağımlılığı, asayiş, terör ve narkotik suçlarla mücadele, güvenli internet kullanımı, toplum destekli polislik faaliyetleri, teknoloji bağımlılığı, KADES, UYUMA ve NARVAS uygulamaları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.
Program, öğrencilerin güvenliği ve bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.