Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet sürücülerini kask takmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet sürücülerini özellikle kask takmaları konusunda uyaran, kaskın olası kazalarda hayat kurtardığını anlatan bir paylaşım yapıldı.

Müdürlüğün sosyal medya hebasından yapılan açıklamada, “Unutmayalım ki, kask kullanmak tercih değil kuraldır” denildi.

Bir polisin kask takarak motosiklete bindiği videonun paylaşıldığı gönderide, “Bizler sizi önemsiyoruz, güvenliğiniz için 7/24 çalışıyoruz. Siz de kendinizi önemseyin kask takın. Kask kullanmak tercih değil kuraldır” ifadelerine yer verildi.