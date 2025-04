Kask takmanın ne kadar önemli olduğu söylenen uyarıda, “Aklınız ve kaskınız başınızda olsun” denildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan uyarıda, “Bildiğiniz gibi motosiklet kullanmak 4 tekerlekli bir araca göre daha çok dikkat ve özen gerektiren bir araçtır. Bundan dolayı bu bilgileri dikkatle okumanızı ve uygulamanızı önemle belirtiyoruz. Motosiklette mutlaka olması gereken en önemli şey motosiklet kaskıdır. Motosiklet kaskını kesin taktığınızı düşünüyoruz. Motosiklet kullanırken en önemli şart kask takmaktır. Pek çok aktivitenin kendine özgü koruyucu ekipmanları vardır. Motosiklet kullanmak da bunlardan birisidir. Her sürücü ve artçı özel bot, pantolon, mont, eldiven ve standartlara uygun kask giymelidir. ‘Kask boyun kırar, görüşü engeller, duymayı azaltır" gibi söylentilerin asılsız olduğu yaşanan tecrübelerle kanıtlanmıştır. Bilinçli sürücüler her zaman kask takar. Kısa mesafelerde bile mutlaka kaskınızı takın” ifadelerine yer verildi.

KASK NEYE YARAR?

Kask hayatınızı kurtarır. Motosiklette en iyi koruma aracıdır. Motosikletinizin anahtarını elinize aldığınız anda kaskınızı da almayı alışkanlık haline getirin ikisi ayrılmaz bir ikilidir. Elbette ki kask motosiklette her derde deva bir şey değildir ancak bir kaza anında beyninizi, yüzünüzü ve hayatınızı korur. Diğer koruyucu giysilerle birlikte kask, kaza anında yaralanmayı en aza indirir. Arabadaki emniyet kemeri gibi, kaska da gerek olmadığını düşünenler olabilir. Ama unutmayın ki her an kaza olabilir. Bu yüzden mutlaka kaskınızı takın.

Motosiklet kullanırken her an her şey olabiliyor. Mesafe kısa olsa bile örneğin "hemen markete gidip geleceğim, kask takmama gerek yok" demeyin. Her yıl pek çok sürücü kask taktığı için hayatta kalıyor ve buna şükrediyor. 'kinci olarak, iyi bir kask konforu yüzünden motosiklet zevkinizi ikiye katlar. Kask, kulaklarınızda kükreyen, suratınıza ve gözlerinize çarpan rüzgarı keser. Havada uçuşan böcek ve diğer nesnelerden korur. Hava değişikliklerinden etkilenmenizi ve yorulmanızı azaltır. Üçüncü olarak, kask takmak motorcuların sorumluluk sahibi kimseler olduğunu gösterir. Kask takmak, kanuni zorunluluk olması bir yana, sürüş sırasında diğer sürücüler tarafından görülmenizi de sağlar. Birçok kişi trafik polisinden kaçmak için kask kullanıyor sizde bu gruba girmeyin.

“KASK SİZİ NASIL KORUR”

Farklı kasklar farklı amaçlar içindir. Ağır sanayi ve inşaatlarda çalışanlar, Amerikan futbolu oynayanlar ve askerler kask takar. Fakat hiçbir kask birbirinin yerini tutmaz.

Motosiklet kaskları çok komplikedir ve özel tasarlanmıştır. Yıllar süren bilimsel araştırmaların neticesinde geliştirilmiştir. Bir motosiklet kaskında 4 temel parça bulunur: dış yüzey, darbe emici iç yüzey, konforlu ped ve iyi bir sabitleme sistemi. İlk anlatacağımız dış yüzey; genellikle aynı aileden olan güçlendirilmiş fiber bileşimi yada termo plastikten (polikarbonat gibi) yapılmıştır. Bu çok güçlü bir maddedir ve sert bir şeye çarptığında korumak üzere tasarlanmıştır. Darbe ile oluşan enerjiyi kafanıza ulaşmadan dağıtmayı sağlar. Ancak bu, sizi korumak için tek basına yeterli değildir.

Dış yüzeyin içinde aynı derecede önemli, genellikle geliştirilmiş polistendin (çoğunlukla strafor gibi olduğu düşünülen) yapılmış darbe emici bir iç yüzey vardır. Bu yoğun tabaka, kask durmuş ancak kafanız hareket etmeye devam etmek isterken oluşan darbeyi emer. Her iki yüzey ve astar, sert darbelerde oluşan basıncı tamamen dağıtır. Bazı kaskların dış yüzeyleri şiddetli darbelerde çatlayabilir ya da kırılabilir. Bunun nedeni kaskın darbeyle oluşan basıncı emmesidir. Bir kaza sonrasında kullandığınız kask hasar görmemiş gibi görünebilir. Ancak koruma etkisi azalmış olabileceğinden değiştirilmelidir.

Konforlu ped, yumuşak köpük ve kumaştan oluşan kafanızı saran tabakadır. Sizi rahat tutar ve kaskın tam olarak kafanıza oturmasını sağlar. Bazı kasklarda bu kısım temizlik için sökülüp takılabilmektedir.

Sabitleme sistemi ya da çene kayışı çok önemlidir. Kaza anında kaskın kafanızda kalmasını sağlar. Kayış, kaskın her iki yanına bağlıdır. Kaskı her taktığınızda mutlaka kayısı da güvenli bir şekilde bağlayın. Bu işlem sadece birkaç saniyenizi alır. Kayısı bağlamadan kask takmak, emniyet kemeri takmadan araba kullanmaya benzer.