Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "03-09 Mayıs Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Yozgat Novada AVM'de kurulan stantta, vatandaşlar ve çocuklara trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı. Etkinlik kapsamında, trafik kurallarına dair farkındalığı artırmak amacıyla broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Eğitim Parkı'nda ise ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Eğitimde; genel trafik kuralları, yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, bisiklet sürücülerinin sorumlulukları, trafik işaret ve levhalarının önemi ile emniyet kemeri kullanmanın gerekliliği gibi konular ele alındı.

Yetkililer, düzenlenen etkinliklerin trafik bilincini artırmayı ve özellikle çocuklarda güvenli yol kullanımı alışkanlığı kazandırmayı amaçladığını belirtti.