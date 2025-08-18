‘Çöplerin Yeri Doğa Değil’

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, sıcak hava koşullarında çevreye atılan çöplerin yangın riskini artırdığına dikkat çekerek sürücülere uyarıda bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, araçlardan atılan cam şişe, ambalaj ve sigara izmaritlerinin orman yangınlarına sebep olabileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aracınızdan attığınız cam şişe, ambalaj, izmarit gibi çöpler yangın çıkmasına neden olabilir. Lütfen çöplerinizi durduktan sonra çöp kutularına atmaya özen gösterin. Çöplerin yeri doğa değildir."

Yetkililer, sürücülerin çevreye karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.