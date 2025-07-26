Elmadağ Yozgat Kaç Kilometre?

Elmadağ Yozgat arası yaklaşık olarak 173 Kilometre mesafededir.

Elmadağ Yozgat Arası Kaç Saat?

Elmadağ Yozgat arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 1 saat 45 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Elmadağ Yozgat Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Elmadağ Yozgat arası otobüsle ortalama 4 saat 22 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Ankara Elmadağ Yozgat Arası Yakıt Hesaplama

Ankara Elmadağ ile Yozgat arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 173 Kilometrelik Ankara Elmadağ Yozgat mesafesi için 11,2 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 576 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 10,4 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 556 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 13.5 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 354 ₺ olacaktır.