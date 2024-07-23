Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2022 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) raporuna göre, Yozgat kişi başına düşen 93 bin 776 TL gelirle 81 il arasında 61. sırada yer aldı. Bu sıralama, Yozgat’ın komşu illerin de gerisinde kaldığını gösteriyor.

YOZGAT’IN EKONOMİK DURUMU

TÜİK verilerine göre, Yozgat, kişi başına düşen gelir açısından Türkiye'nin en düşük gelirli şehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 93 bin 776 TL’lik kişi başı gelirle Yozgat, 81 il arasında 61. sırada bulunuyor. Bu veriler, Yozgat’ın ekonomik kalkınma konusunda ciddi sorunlar yaşadığını gözler önüne seriyor.

KOMŞU İLLERİN DURUMU

Çorum: 101 bin 522 TL ile 57. sırada

Amasya: 102 bin 044 TL ile 51. sırada

Sivas: 114 bin 378 TL ile 46. sırada

Tokat: 78 bin 243 TL ile 74. sırada

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN VE EN FAKİR ŞEHİRLERİ

TÜİK raporuna göre, Türkiye’nin en zengin şehri, kişi başına düşen 302 bin 772 TL’lik gelirle Kocaeli oldu. Bu sonuç, sanayi kenti Kocaeli’nin ekonomik gücünü bir kez daha teyit etti.

EN FAKİR ŞEHİRLER:

Van: 54 bin 272 TL ile 81. sırada

Ağrı: 55 bin 296 TL ile 80. sırada

Şanlıurfa: 64 bin 416 TL ile 79. sırada

Bitlis: 67 bin 566 TL ile 78. sırada

Diyarbakır: 71 bin 627 TL ile 77. sırada

YOZGAT’IN EKONOMİK KALKINMA SORUNLARI

Yozgat’ın düşük ekonomik performansının ardında çeşitli nedenler yatıyor. Tarım ve hayvancılığın ön planda olduğu bu şehirde, modern tarım tekniklerinin yetersizliği, sanayi yatırımlarının azlığı ve altyapı eksiklikleri gibi faktörler ekonomik gelişmeyi olumsuz etkiliyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE GELECEK PERSPEKTİFİ

Yozgat’ın ekonomik kalkınma açısından daha iyi bir konuma gelebilmesi için şu stratejik adımların atılması gerekiyor:

Sanayi Yatırımları: Yeni sanayi yatırımları çekilerek istihdam artırılmalı.

Tarım ve Hayvancılık: Modern tarım teknikleri teşvik edilmeli, çiftçilere eğitim ve destek sağlanmalı.

Turizm: Yozgat’ın tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılarak turizm potansiyeli artırılmalı.

Altyapı: Şehirdeki altyapı yatırımları artırılarak ekonomik faaliyetlerin daha verimli gerçekleştirilmesi sağlanmalı.

Yozgat’ın bu stratejik adımları hayata geçirmesi, şehrin ekonomik kalkınma açısından daha iyi bir konuma gelmesine katkı sağlayabilir. Daha fazla detay ve gelişmeler için haberimizi takip edebilirsiniz.