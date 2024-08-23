Yozgat Eğitimi Konuşuldu

Yozgat Eğitime Destek Platformu (EDP) İl Koordinasyon Kurulu Ağustos Ayı Toplantısı yapıldı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salon’unda gerçekleştirilen toplantıya Mersin Kent Tarihi Müzesi kurucusu ve Eğitime Destek Platformu Gözlemcisi Dr. Mustafa Erim, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Abdullah Okuroğlu, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, İlçe Milli eğitim Müdürleri ve kurum müdürleri katılım sağladı.

Yapılan toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Kadışehri İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Yozgat Eğitime Destek Platformu (EDP) İl Koordinasyon Kurulu Ağustos Ayı Toplantısını Çekerek İmam Hatip Lisesinden hocam şuan Mersin Kent Tarihi Müzesi kurucusu ve Eğitime Destek Platformu Gözlemcisi Sayın Dr. Mustafa Erim ve Çekerek İHL den abimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Sayın Abdullah Okuroğlu hocamın katılımı ile gerçekleştirdik. Öğretmen iz bırakan hayata dokunan ufuk insanıdır. Bizleri yetiştiren, öğretmenliğin kutsallığı bünyesinde öğrencilik hayatımızda sadece sınıfta değil akşamları evlerimize kadar ziyaret ederek bizleri dert edinen Mustafa Erim hocama minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli hocam ektiğiniz tohumlar meyveye durdu. Çocuk ve genç olarak bıraktığınız fidanlar sizlerle birlikte aynı masa etrafında İlimizin eğitimini ve geleceğini şekillendiriyor. Hocamızdan aldığımız örneklikle durmadan yorulmadan, gece gündüz bu minvalde çalışmaya, geleceğimizi ihya ve inşa etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.