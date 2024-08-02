Yozgat Eğitimi Değerlendirildi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlkokul ve Anaokulu Müdürleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri eşliğinde, Merkez İlçe İlkokul/Anaokulu müdürlerinin de katılımıyla Sürmeli Toplantı Salonunda Yozgat eğitimi ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Müdürü Altınkaynak, toplantıya katılan yöneticiler ve okul müdürleri ile istişarelerde bulunup talep ve önerilerini alarak, yöneticilere emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Alpaslan Demir