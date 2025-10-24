Özellikle velilerden gelen soruları konunun muhatabı olan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’a yönelten İl Başkanı Faruk Turan Çiftçi, ildeki milli eğitim okullarında kaynak kitap kullanmanın neden yasak olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının özellikle Yozgatlı öğrencilerin iyi okullara yerleşmesi için yetersiz olduğunu değerlendirdi.

Kaynak Kitap Yasak!

Başkan Faruk Turan Çiftçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İl genelinde özellikle merkez ilçemizde velilerimiz şikayetlerini bizlere iletiyor. Milli eğitim okullarında kaynak kitap kullanmanın yasak olduğunu belirtiyorlar. Doğal olarak da öğrencilerin eğitimde geri kaldığını belirtiyorlar. Öğretmenlerin ise bir konuyu en az 1 hafta işlemesi ve pekiştirmesi gerekirken milli eğitim müfredatındaki konuyu 1 derste anlattığı bilgilerini alıyoruz. Konunun muhataplarına sormak istiyoruz. Bir konu elinizdeki müfredatla 1 günde biterse öğretmenler geriye kalan 1 haftada ne anlatacak? Kaynak kitap yasak olduğu için öğrenci bir hafta boyunca ne dinleyecek? Öğretmen bir hafta boyunca ne anlatacak? Öğrencilerin kaynak kitaplara çalışması veya okula getirmesi neden yasaktır? Ya da çözemediği soruları öğretmene sorduğu zaman öğretmenin cevaplamaması veya soruya bakmaması ne kadar doğru ve etiktir? Bunlar velilerimizden bize yöneltilen sorulardır. Bizde konunun muhataplarından çocuklarının daha iyi bir eğitim görmesi ve daha iyi okullara gitmesi için çalışan ve bu konularda mağdur olan veliler gibi açıklama bekliyoruz. 8. ve 12. sınıflar bilindiği gibi sınavlara hazırlanmaktadır. Özellikle bu gruplarımız ile diğer sınav gruplarının ölçme ve değerlendirme için Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı dışında dışarıdan deneme yapması neden yasaktır?”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün son 20 yıldaki başarı grafiğinin paylaşılması gerektiğini vurgulayan Başkan Çiftçi, “Başarının artması için çalışmalar yapılması gerekirken Milli Eğitim Bakanlığı müfredatındaki yetersizlik nedeniyle başarının daha aşağı çekildiğini düşünmekteyiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü son 20 yıldaki başarı grafiğini paylaştığında özellikle matematik ve Türkçe gibi derslerde ciddi düşüş mü olduğu yoksa başarının arttığı mı görülecek olup değerlendirmeyi de Yozgatlı hemşerilerimize ve velilerimize bırakacağız” dedi.

“Türkiye’yi Kanatlandıracak Asıl Formül Eğitim”

Çiftçi, “Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın söylediği bir söz vardır. ‘Türkiye’yi kanatlandıracak asıl formül hukuk ve eğitimdir.’ Görüştüğümüz bazı velilerimiz kaynak kitap alma konusunda maddi olarak zorlanacağını da belirtmiştir. Burada da ortaya ekonominin iyi yönetilmediği ortaya çıkmaktadır. Bu ülkenin tüm fertlerinin şunu bilmesi elzemdir. Ekonomik olarak güçlüysek gelir seviyemiz yüksekse alım gücümüz varsa birden çok kaynak kitapla çocuklarımızın eğitimine destek verebiliriz. Ama görüyoruz ki çökmüş bir ekonomide çocuklarımıza kaynak kitap alacak bütçemiz bile çoğu velimizde bulunmamaktadır. Ülkemizi yöneten iktidar da alım gücünün çok düşük olduğunu bildiği ve gördüğü için Milli Eğitim müfredatının arkasına sığınmaktadır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın eğitim sistemi ile ilgili söylediği gibi Deva iktidarında gelen giden bakana göre değişen bir eğitim sistemi olmayacak. Gelen giden bakanın zihni arka planıyla sınırlandırılmış ve yapboza dönmüş bir eğitim sistemi olmayacak. Ne olacak? İşi bilenlerle, uzmanlarla hazırlanmış, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal tüm gerçeklerini gözeten, siyasal ve toplumsal uzlaşmayla hazırlanmış Master Eğitim Planı olacak. Yozgat bir sanayi şehri değildir. Yozgat’ın çocuklarının, gençlerinin okumaktan başka çaresi yoktur. Şehrimizin imkanları kısıtlıdır. Gerekirse eğitime ayrılan bütçenin üzerine bütçe eklenerek tüm öğrencilerimize hayallerine ulaşması konusunda kaynak temin edilmeli ve ideallerini gerçekleştirmesi için destek olunması gerekmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.