Yozgat efsanesi Gelin Kayasının hikayesini biliyor musunuz? Gelin Kayasının hikayesini sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde…

Yozgat'ın Nohutlu Tepesi'nin arkasında, Cehrilik yakınlarında, gelin alayını andıran devasa kayalar yer alıyor. Halk arasında "Gelin Kayası" olarak bilinen bu kayaların ardında, bölgeye özgü dokunaklı bir efsane yatmaktadır.

"BİZİ YA TAŞ ET, YA KUŞ"

Efsaneye göre, bir zamanlar bir köyden gelin alayı yola çıkmıştır. Ancak, bu mutlu anı gölgeleyen bir olay gerçekleşir; eşkıyalar alayı pusuya düşürür. Amaçları, kervandaki gelini kaçırıp esir pazarında satmaktır. Gelin alayının cesur erkekleri, eşkıyalarla çarpışır ancak hayatlarını kaybederler. Gelin ve damat ise tam yakalanmak üzereyken Allah'a yalvarır: "Allah'ım, bizi bu eşkıyaların eline düşürme, bizi ya taş et, ya kuş et." Bu içten dualar kabul olur; gelin, eşkıyalar, develer ve atlar olduğu yerde taşa dönüşür. Damat ise bir kuş olup gökyüzüne uçar.

Efsaneye göre, gelinin gözyaşları sel olur ve bu gözyaşlarından kırmızı laleler yetişmeye başlar. Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında, Cehrilik Laleleri kırmızı renkleriyle tüm tepeyi kaplar. O dönemde, beyaz güvercinler gökyüzünde süzülerek bu dokunaklı hikâyeyi anımsatır.

Yozgat'ın Gelin Kayası ve Cehrilik Laleleri, bugün hâlâ ziyaretçilerine bu hüzünlü efsaneyi hatırlatmaya devam ediyor.