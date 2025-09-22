Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 10. olağan seçimli kongre, meslek camiası açısından önemli bir yer edindi. Yeni dönemde başkanlığa yeni bir isim seçilirken, yönetim kurulu, denetleme kurulu, denetleme kurulu yedek ve büyük kongre isimleri de belirlendi.

Yeni başkan ve yönetim kadrosunun isimlerinin belirlenmesinin ardından, kongre sonrası meslektaşlarla paylaşıldı.

Meslektaşlarına Teşekkür Etti

Kongreden sonra meslektaşlarına bir mesaj yayımlayan Mehmet Akif yıldız şu şekilde konuştu:

Değerli meslektaşlarım;

Öncelikle hepinize iyi günler diliyorum. Hepimizin bildiği üzere geçtiğimiz hafta sonu olağan seçimli 10.kongremizi gerçekleştirdik. Kongremizin organizasyonunda emeği geçen tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Mesleki olarak zorlu ve sıkıntılı bir süreçten geçerken gerçekleştirdiğimiz seçim sonuçlarının mesleğimiz için katkılar sunmasını umuyorum.

Ayrıca geçmiş dönemlerde görev almış tüm meslektaşlarıma ve oda başkanımız Furkan Konya’ya tüm emekleri için teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarına göre oluşan yönetim kurulu, denetleme kurulu, haysiyet divanı ve büyük kongre delegelerimiz listede yer almaktadır. Aramıza yeni katılan genç meslektaşlarımızla yeni dönemde görev yapacak tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum.

Üyeler şu şekilde sıralandı:

Yönetim Kurulu

Ecz. Mehmet Akif YILDIZ (Başkan)

Ecz. Hasan GÜRCÜ (Genel Sekreter)

Ecz. Saltuk Buğra BÜYÜKATA (Sayman)

Ecz. Furkan KONYA (Üye) (Ecz. Asım AYDIN 1.yedek)

Ecz. Şakir AÇIKGÖZ (Üye)

Yönetim Kurulu Yedek

Ecz. Asım AYDIN

Ecz. Kubilay ÖKSÜZ

Ecz. Turgut ŞİMŞEK

Ecz. Esra KÜÇÜKŞAHİN

Ecz. Safa DERELİ

Denetleme Kurulu

Ecz. Osman Ferhat BAYINDIR (Başkan)

Ecz. Muhammed Emin ERBEK (Üye)

Ecz.Gülseda ÖZTÜRK (Üye)

Denetleme Kurulu Yedek

Ecz. Helin ÖZTÜRK

Ecz. Hüseyin KAYTAN

Ecz. Fatih BOLAT

Haysiyet divanı

Ecz. Mahmut ŞENOL

Ecz. Ergin GÜL

Ecz. Muzaffer YAŞA

Ecz. Erkan YAZIR

Ecz. Yasin GÜRCÜ

Haysiyet Divanı Yedek

Ecz. Zeliha Benun AKYOL

Ecz. Mustafa TAŞKIN

Ecz. Halis Emre ALTAN

Ecz. Mehmet Fatih BULUT

Ecz. Bahri ARI

Büyük Kongre Delegesi

Ecz. Mehmet Ali ÇAKIR

Ecz. Harun LEKESİZ

Ecz. Furkan KONYA

Ecz. Şakir AÇIKGÖZ

Ecz. Mehmet Akif YILDIZ

Büyük Kongre Delegesi Yedek

Ecz. Yasin GÜRCÜ

Ecz. Hasan GÜRCÜ

Ecz. Muzaffer YAŞA

Ecz. Fatih YILDIZ

Ecz. Haluk İNCE