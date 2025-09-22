Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 10. olağan seçimli kongre, meslek camiası açısından önemli bir yer edindi. Yeni dönemde başkanlığa yeni bir isim seçilirken, yönetim kurulu, denetleme kurulu, denetleme kurulu yedek ve büyük kongre isimleri de belirlendi.
Yeni başkan ve yönetim kadrosunun isimlerinin belirlenmesinin ardından, kongre sonrası meslektaşlarla paylaşıldı.
Meslektaşlarına Teşekkür Etti
Kongreden sonra meslektaşlarına bir mesaj yayımlayan Mehmet Akif yıldız şu şekilde konuştu:
Değerli meslektaşlarım;
Öncelikle hepinize iyi günler diliyorum. Hepimizin bildiği üzere geçtiğimiz hafta sonu olağan seçimli 10.kongremizi gerçekleştirdik. Kongremizin organizasyonunda emeği geçen tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Mesleki olarak zorlu ve sıkıntılı bir süreçten geçerken gerçekleştirdiğimiz seçim sonuçlarının mesleğimiz için katkılar sunmasını umuyorum.
Ayrıca geçmiş dönemlerde görev almış tüm meslektaşlarıma ve oda başkanımız Furkan Konya’ya tüm emekleri için teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarına göre oluşan yönetim kurulu, denetleme kurulu, haysiyet divanı ve büyük kongre delegelerimiz listede yer almaktadır. Aramıza yeni katılan genç meslektaşlarımızla yeni dönemde görev yapacak tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum.
Üyeler şu şekilde sıralandı:
Yönetim Kurulu
Ecz. Mehmet Akif YILDIZ (Başkan)
Ecz. Hasan GÜRCÜ (Genel Sekreter)
Ecz. Saltuk Buğra BÜYÜKATA (Sayman)
Ecz. Furkan KONYA (Üye) (Ecz. Asım AYDIN 1.yedek)
Ecz. Şakir AÇIKGÖZ (Üye)
Yönetim Kurulu Yedek
Ecz. Asım AYDIN
Ecz. Kubilay ÖKSÜZ
Ecz. Turgut ŞİMŞEK
Ecz. Esra KÜÇÜKŞAHİN
Ecz. Safa DERELİ
Denetleme Kurulu
Ecz. Osman Ferhat BAYINDIR (Başkan)
Ecz. Muhammed Emin ERBEK (Üye)
Ecz.Gülseda ÖZTÜRK (Üye)
Denetleme Kurulu Yedek
Ecz. Helin ÖZTÜRK
Ecz. Hüseyin KAYTAN
Ecz. Fatih BOLAT
Haysiyet divanı
Ecz. Mahmut ŞENOL
Ecz. Ergin GÜL
Ecz. Muzaffer YAŞA
Ecz. Erkan YAZIR
Ecz. Yasin GÜRCÜ
Haysiyet Divanı Yedek
Ecz. Zeliha Benun AKYOL
Ecz. Mustafa TAŞKIN
Ecz. Halis Emre ALTAN
Ecz. Mehmet Fatih BULUT
Ecz. Bahri ARI
Büyük Kongre Delegesi
Ecz. Mehmet Ali ÇAKIR
Ecz. Harun LEKESİZ
Ecz. Furkan KONYA
Ecz. Şakir AÇIKGÖZ
Ecz. Mehmet Akif YILDIZ
Büyük Kongre Delegesi Yedek
Ecz. Yasin GÜRCÜ
Ecz. Hasan GÜRCÜ
Ecz. Muzaffer YAŞA
Ecz. Fatih YILDIZ
Ecz. Haluk İNCE