Yozgat Eczacı Odası Başkanı Ecz. Furkan Konya ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü görevine kısa süre önce atanan Dr. Mehmet Akif Karaarslan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Eczacı Odası heyeti, Dr. Karaarslan’a yeni görevinde başarı dileklerini iletirken, eczacılık hizmetleri, halk sağlığı ve ilaç temini başta olmak üzere sağlık sektöründeki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması noktasında eczacılık camiasıyla iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Karaarslan, nazik ziyaretleri için Eczacı Odası Başkanı Furkan Konya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Görüşmenin sonunda taraflar, Yozgat’ta sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesi ve halkın ilaca erişiminin kolaylaştırılması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesi yönünde karşılıklı temennilerini dile getirdi.