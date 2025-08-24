Yozgat’ta E-88 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir araca tır çarptı. Kaza, Yozgat Adliye Sarayı yakınında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, sol şeritte ilerleyen bir tır, sağ şeride geçmek isterken bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kontrolden çıkarak kaldırıma savruldu ve duvara çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadığı bildirildi.

Olayın ardından bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını sağlarken, ambulans ekipleri de gerekli kontrolleri yaptı. Yetkililer, kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.