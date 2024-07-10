Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Yozgat’ta kültürel değerler renkli dokunuşlar tamamlandığını söyledi.

Yozgat Valiliği himayesinde gerçekleşen anlamlı proje ile Yozgat Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri Emine Ser Tanrıverdi, Safiye Karaaslan ve Talip İlbaş tarafından Fatma Temel Turhan Ortaokulu ile Bilim ve Sanat Merkezinin bahçe duvarlarına Yozgat’ın kültürel değer ve sembollerini yansıtma çalışmaları tamamlandı.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “İlimizin zengin kültürel mirası ve tarihi sembolleri ile okul bahçe duvarları adeta birer sanat galerisine dönüştü.

Boyama çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşlar, rengârenk duvarların önünde fotoğraf çekerek bu güzel anıyı ölümsüzleştirdiler” ifadelerini kullandı.