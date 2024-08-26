Yozgat’ta düğünler nasıl olur? Yozgat düğün adetlerini sizler için araştırdık. İşte detaylar…

Yozgat’ta evlilikler, geleneksel değerlerin derinlemesine yaşatıldığı önemli sosyal olaylar arasında yer alıyor. Türkiye Kültür Portalı’ndan alınan bilgilere göre, bu düğünler genellikle görücü usulü ya da gençlerin karşılıklı anlaşmasıyla gerçekleşiyor. Her iki durumda da çiftlerin rızası temel bir şart olarak kabul ediliyor.

GÖRÜCÜ USULÜ EVLİLİKLER VE DÜNÜR GİTME GELENEĞİ

Yozgat’ın köylerinde evlilik süreci genellikle görücü usulüyle başlıyor. Oğlanın ailesi, uygun gördükleri kızı ziyaret ediyor ve bu süreç “ağız yoklama” olarak adlandırılıyor. Eğer uygun bulunursa, dünürcü gönderme aşamasına geçiliyor. Aile büyükleri, kız tarafına giderek “Allah’ın emri, Peygamberin kavliyle” kız isteme merasimini gerçekleştiriyor. Kız ailesi, genellikle bu talebe yanıt vermeden önce yakınlarıyla istişare ediyor.

NİŞAN VE HAZIRLIK SÜRECİ

Bitirim dünürlüğü olarak adlandırılan görüşmede nişan tarihi belirleniyor. Nişan alışverişi, kız tarafına hediyeler sunularak yapılıyor. Nişan günü, oğlan evi tarafından davul zurnalar eşliğinde kız evine yapılan ziyaretle kutlanıyor. Bu süreçte, kızın başına kına yakılarak “baş övme” geleneği uygulanıyor. Nişanın ardından, düğün hazırlıkları başlıyor ve kız evinde çeyiz sergisi açılıyor.

DÜĞÜNLERDE BAYRAK KALDIRMA VE GELİN ALMA

Yozgat düğünlerinde, Perşembe günü bayrak kaldırma ritüeliyle düğün başlıyor. Bayrak, köyden köye gelin almaya gidildiğinde, kız tarafının gençleri tarafından dikiliyor ve bu esnada “bayrak suali” adlı geleneksel bir soru-cevap oyunu oynanıyor.

Gelin alma günü ise kızın beline kırmızı kuşak bağlanarak evden çıkarılıyor. Oğlan evine getirilirken, gelin arabası mezarlık, türbe veya cami etrafında dolaştırılıyor ve çeşitli hediyeler sunuluyor.

GÜVEYİ VERME TÖRENİ

Yatsı namazının ardından, damat dualarla gerdeğe gönderiliyor. Bu ritüelde, damat ailesi ve köy halkı tarafından destekleniyor.