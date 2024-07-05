Özükavak Belediye Başkanı Abdullah Gökçetürk ve Karayakup Belediye Başkanı Talat İbiş, Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin'i ziyaret etti.

Müdür Rahmi Şahin, başkanları makamında ağırladı. Ziyarette DSİ yatırımları ve koordinasyon gerektiren konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Konu ile ilgili DSİ 12. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Yozgat Çekerek Özükavak Belediye Başkanı Sayın Abdullah Gökçetürk ve Sarıkaya Karayakup Belediye Başkanı Sayın Talat İbiş, Bölge Müdürümüz Sayın Rahmi Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette DSİ yatırımları ve koordinasyon gerektiren konular ele alındı” bilgilerine yer verildi.