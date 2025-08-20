Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, 2025-2026 av sezonunun 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu.

Merkez Av Komisyonu tarafından belirlenen karar, 6 Temmuz 2025 tarihli ve 32948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar kapsamında kara avcılığı ile ilgili avlanma usul ve esasları belirlendi.

Komisyon, av sezonunda uygulanacak kuralları şöyle açıkladı: “Avın açılış ve kapanış tarihleri, Avına izin verilen hayvan türleri ve avcı başına günlük limitler, avlanma günleri, avlanmanın yasak olduğu alanlar ve sahalar, devlet ve genel avlaklarda avlanma usulleri, Yasak avlanma esas ve usulleri ile avda kullanılması yasak araç-gereçler, mücadele amaçlı avlanma usulleri.”

Buna göre avlanma, tüm bölgelerde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile 23 Ağustos’ta başlayacak. Av günleri Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmî tatiller olarak belirlendi. Yaban domuzu ve 1. grup kuşlar ile 3. grup kuş avı ayrıca Salı günleri de yapılabilecek.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmesi için Avcılık Belgesi almaları ve avlanma izin ücretini İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüklerinin hesabına yatırmaları gerekiyor. Av izinleri Avlak Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulaması (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezi üzerinden alınabilecek.

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, avcıların Merkez Av Komisyonu kararında belirtilen tüm esas ve usullere uymalarının zorunlu olduğunu hatırlattı.