Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşları bilinçsiz davranışlardan kaçınmaya çağırırken, olası felaketlere karşı teyakkuzda olduklarını söyledi.

Valilik olarak yoğun uyarılara dikkat çekildiğini belirten Vali Özkan, orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Yaz aylarının gelmesi ve kuraklığın artmasıyla birlikte olası yangınlara karşı daha dikkatli olunmasının büyük önem taşıdığını belirten Özkan, “Piknik ve mesire alanlarında yakılan ateşler, yere atılan izmaritler ve kontrolsüzce yakılan anızlar yangınlara davetiye çıkarıyor” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Araçlardan atılan cam şişe, izmarit gibi çöpler yangın çıkmasına neden olabilir. Lütfen seyahatiniz boyunca çöplerinizi dışarı atmayın. Lütfen orman yangınlarına sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım” ifadelerini kullandı.