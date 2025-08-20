‘Baraj ve Göletler Oyun Alanı Değildir’

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların serinlemek amacıyla baraj ve göletlere girilmemesi konusunda sık sık uyarılar yapılıyor.

Yozgat Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Şube Müdürlüğü, sulama kanalları, baraj ve göletlerde yüzmenin ve serinlemenin son derece tehlikeli olduğunu ve yasak olduğunu açıkladı.

Yetkililer, açıklamalarında suyun hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, sulama kanalları, baraj ve göletlerin oyun alanı olmadığını belirtti.

Açıklamada, “Yüzmek ve serinlemek maksadıyla girmek çok tehlikelidir ve yasaktır. Su hayattır, can almasın” ifadelerine yer verildi.