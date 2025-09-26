Dursun, yaptığı açıklamada, caminin çevresinin daha estetik bir görünüme kavuşturulduğunu ve cemaatin camiye daha rahat ulaşabilmesi için çeşitli yenilikler yaptıklarını söyledi.

Muhtar Dursun, “Camimizin çevresini düzenleyerek hem görselliğini artırdık hem de köy halkımızın ibadet alanına daha kolay ulaşmasını sağladık. Bu çalışmalarda emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan düzenlemeler, köy sakinleri tarafından da olumlu karşılandı. Vatandaşlar, caminin çevresinin artık daha güvenli, temiz ve ulaşılabilir olduğunu belirterek çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Muhtar Dursun, ilerleyen dönemde cami çevresinde ek düzenleme ve bakım çalışmalarının devam edeceğini, köy halkının önerileri doğrultusunda projelerin geliştirileceğini kaydetti.