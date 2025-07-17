İki şehir arasındaki uzaklık, güzergâh tercihine göre değişkenlik gösterse de ortalama 773 kilometre olarak hesaplanıyor.

Kara Yolu İle Kaç Saat?

Özel araçla yapılan seyahatlerde, trafik ve yol durumuna bağlı olarak yolculuk süresi yaklaşık 9 ila 10 saat arasında değişiyor. En sık tercih edilen rota ise Yozgat - Ankara - Afyonkarahisar üzerinden Denizli yönünde ilerliyor. Bu güzergâh, ulaşım kolaylığı açısından öne çıkıyor.

Otobüsle Yolculuk Süresi Ne Kadar?

Toplu taşıma ile seyahat etmek isteyenler için otobüs firmalarının sunduğu seferler bulunuyor. Otobüs yolculuğu, mola ve güzergâh farkına göre 11-13 saat arasında sürebiliyor. Seferler genellikle akşam saatlerinde başlıyor ve sabah saatlerinde Denizli Otogarı’na varılıyor.

Yola Çıkmadan Önce Dikkat Edelim

Yozgat’tan Denizli’ye doğru yola çıkmayı planlayan sürücülerin; hava durumu, yol bakım çalışmaları ve trafik yoğunluğunu kontrol etmeleri öneriliyor. Özellikle uzun mesafeli yolculuklarda