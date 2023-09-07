Kayseri de düzenlenen ve 4 gün süren ve UKA'nın işleyişi, amacı ve hedeflerinin paylaşıldığı toplantılarda, Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları, il ve bölgelerin tarım ve kırsal kalkınma politikalarıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri ve paydaşları bir araya geldi.

Toplantının ilk gününde, Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları, Kayseri Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan'ı ziyaret ederek, UKA'nın çalışmaları konusunda bilgi verdiler.

Aynı gün Vali Abdullah Kalkan’ın yönlendirmesi ile Kayseri’nin koordinasyonunda yürütülecek olan UKA'nın ilk yapı taşlarını oluşturacak olan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Sami Yılmaz ve Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ziyaret edilerek, istişarelerde bulunuldu.

Kayseri Valiliği tarafından UKA Bölge Koordinasyon Merkezi olarak görevlendirilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası toplantı salonunda Odak Grup toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Tarım Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığında Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Figen Ercan tarafından ilgili kurumlar ve kuruluşların temsilcilerine sunumlar yapıldı onların görüşleri değerlendirildi.

Çiftçilerin ve bölgenin kırsal kalkınma ve tarım alanındaki tüm aktörlerinin yer aldığı paydaş toplantısı gerçekleştirildi. Geniş bir katılımın sağlandığı toplantıda paydaşlara, UKA yapılanma çalışması hakkında sunum yapıldı, sunum sonrasında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantı sonrası Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile bir araya gelen Bakanlık uzmanları, Tarım Müdürü Şahin'e süreç hakkında bilgi vererek, durum değerlendirmesi yaptılar. Saha çalışmaları başarıyla sona erdi.

ORTAK TARIM POLTİKALARI (OTP) AĞI

Ulusal Kırsal Ağ, bir yandan kırsal kalkınma politikalarının etkin uygulanmasını sağlamayı ve kırsal kalkınma için yeni yaklaşımlar sunmayı hedefliyor. Kırsal kalkınma politikaları uygulanırken, tüm paydaşların katılımını ve yerel kültürel değerlerin bütünlüğünü korumayı amaçlıyor. (Haber Merkezi)