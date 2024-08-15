2024 yılı başvuru döneminde Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği - KA131 (Programla İlişkili Ülkeler ve Programla İlişkili Olmayan Ülkeler ile Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği) faaliyeti çerçevesinde yükseköğretim kurumları ve akredite ulusal hareketlilik konsorsiyumları tarafından sunulan başvuru sonuçları açıklandı.

“NİTELİKLİ ULUSLARARASI PROJELER YAPMAYA ÖNEM VERİYORUZ”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan NEÜ Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Özdal Koyuncuoğlu, “Kabul edilen başvurulara tahsis edilen hibe tutarları ve özellikle 2024 yılı destek miktarları incelendiğinde, üniversitemizin toplam onaylanan hibe miktarında belirgin bir artış gözlemlenmiştir. Bu artış, üniversitemizin uluslararası projelere verdiği önemi, uluslararası alandaki iş birlikleri ile hareketlilik projelerinin kalitesini yansıtmaktadır” dedi.

UNIKOP Konsorsiyumunda yakalanan başarılı grafiğe değinen Doç. Dr. Koyuncuoğlu, “Gerçekleşen başarının arkasında, konsorsiyum koordinatörü Necmettin Erbakan Üniversitesinin yanı sıra; Ahi Evran, Aksaray, Kapadokya, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırıkkale, Konya Gıda ve Tarım, Konya Teknik, KTO Karatay, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Niğde Ömer Halisdemir, Selçuk, Yozgat Bozok Üniversitesi gibi değerli üniversitelerimiz bulunmaktadır. Ayrıca, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Büyükşehir Belediyesi gibi kamu kurum ve kuruluşlarının da desteğiyle projemiz güç kazanmıştır” şeklinde konuştu.

“HEP BİRLİKTE DAHA NİCE BAŞARILARA İMZA ATACAĞIMIZA OLAN İNANCIMIZ TAMDIR”

Uluslararası faaliyetlerin kendileri için mühim olduğunu kaydeden NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birekul ise, “Üniversitemizin yapmış olduğu uluslararasılaşma çalışmalarının karşılığını almanın memnuniyeti içindeyiz. UNIKOP Konsorsiyumunda da, her bir ortağımızın katkısı, bu projeyi sadece bir hibe başarısı olmaktan çıkarıp bölgesel ve ulusal kalkınmamıza katkıda bulunan bir iş birliği örneği haline getirmiştir. Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza olan inancımız tamdır. Bu çerçevede, takdirlerinden dolayı Türkiye Ulusal Ajansı yetkililerine, tüm ortaklarımıza, Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz Erasmus+ ofisinin değerli ekibine, üniversitemizin tüm akademik ve idari kadrolarına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.