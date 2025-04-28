Emlak Müzayede üzerinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeyle arsa sahibi olabilecek.

Başvurular kapsamında satışa sunulan arsaların fiyatları 100 bin TL’den başlarken, 300-400 bin TL ve 1 milyon TL üzeri değerlerde arsalar da bulunuyor. Satışlarda Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanmayacak; alıcılar sadece arsa bedelini ödeyecek.

SATIŞLAR 7-8 MAYIS'TA GERÇEKLEŞECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenecek müzayede, 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve internet üzerinden gerçekleştirilecek.

7 Mayıs Çarşamba günü Lot 1–194 arasındaki, 8 Mayıs Perşembe günü ise Lot 195–383 arasındaki arsalar için teklif alınacak. Açık artırmaya fiziki olarak katılmak isteyenler, Ankara Macunköy İlbank Sosyal Tesisleri ve İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu'nda bulunabilecek. İnternet üzerinden katılım için başvurular, müzayede tarihinden bir iş günü önce sona erecek.

ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Arsa satışı yapılacak iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Samsun, Kayseri ve Muğla gibi büyük şehirlerin yanı sıra, Elazığ, Kars, Niğde, Kütahya, Mardin, Yozgat ve Van gibi farklı bölgelerdeki iller de yer alıyor. Toplamda 383 farklı arsa satışa sunulacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KATILIM SÜRECİ

Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş bulunması gerekiyor. Arsa sahibi olma şartı aranmaksızın herkes başvuru yapabilecek.

Katılım için belirlenen teminat bedelleri ise taşınmazın muhammen değerine göre değişiyor:

150 bin TL’ye kadar olan taşınmazlar için 7 bin TL,

150 bin 1 TL ile 1 milyon TL arasındaki taşınmazlar için 45 bin TL,

1 milyon 1 TL ile 6 milyon TL arasındaki taşınmazlar için 245 bin TL,

6 milyon 1 TL ile 38 milyon TL arasındaki taşınmazlar için 1,5 milyon TL,

38 milyon 1 TL ile 250 milyon TL arasındaki taşınmazlar için 9 milyon TL,

250 milyon TL üzeri taşınmazlar için 50 milyon TL teminat yatırılması gerekiyor.

Katılım teminatı, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halkbank Halkalı Şubesi'ndeki hesabına yatırılacak. Teminat dekontu ve şartname ile birlikte başvuru işlemleri tamamlanacak.

Detaylı bilgilere TOKİ'nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr, Emlak Müzayede'nin www.emlakmuzayede.com.tr adresinden veya 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.