Yozgat, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir ildir. Tabiat güzellikleri açısından eşsiz bir yöredir. Akdağmadeni çevresindeki orman ve yaylalar, bitki örtüsü, su kaynaklarıyla ilgi çekiyor.

Şehir için yeterli olan 2 AVM bulunuyor.

Yimpaş Avm 1982 senesinde Yozgat'ta Dursun Uyar tarafından kurulmuştur.

Novada Avm ise Yozgat'ta oldukça tercih ediliyor. Birçok markayı da içerisinde bulundurduğu bu avm oyun parkı, sinema salonu ve cafeleriyle ilgi görüyor. Şehre gelen turistler tarafından da uğrak noktası seçiliyor.