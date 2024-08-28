Yozgat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın provası Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramının 101. Yıldönümü kutlama münasebetiyle sabah saat 10.00’da gerçekleştirilen provada program akışı hakkında bilgi verildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yerini alması ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı provası gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Yozgat'ta da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Yozgat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı sabahında kutlamalar ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak. Devamında valilik binasında tebriklerin kabul edilmesi gerçekleştirilecek. Tebriklerin kabul edilmesinden sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek bir dizi etkinlikle kutlanacak.