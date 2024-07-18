Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi Cumhuriyet Meydanında mobil kan bağışı aracında kan bağışı almaya başladı.

Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş yaptığı açıklamada, “Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı merkezimiz Yozgat merkez ve 13 ilçemizde halka açık meydanlarımızda düzenli olarak yaptığı organizasyonlarla kan bağışı almaya devam ediyor” dedi.

İbiş şunları söyledi: “Hastanelerimizin kan ihtiyaçlarını karşılamak için kan vermeye engel durumu olmayan erkekler 3 ayda bir, kadınlar ise 4 ayda bir kan bağışı yapmaktadırlar. Bu kapsamda Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda mobil kan aracımızda 17-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında, hafta içi saat 10.00-17.00, hafta sonu saat 11.00-17.00 arasında kan bağışı alınacaktır.

Ülkemizin kan ihtiyacı gönüllü kan bağışçılarımız tarafından temin edilebilmektedir. Unutmayalım ki, kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu vesile ile bağış yapabilecek durumda olan tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanındaki kan bağışı aracımıza davet ediyoruz.”