Yozgat’ta 29 dereye kadar çıkan hava sıcaklığı sonrası vatandaşlar gölgeleri tercih ederek serinlemeye çalıştı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklığı her geçen gün artıp 29 dereceye kadar ulaşırken, dışarıya çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Normal günlerde Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran vatandaşlar hava sıcaklığının artması dolayısıyla gölge yer arayıp serinlemeye çalıştı.

Cumhuriyet Meydanında vakit geçirmek ve güneşten yararlanmak isteyen vatandaşlar hava sıcaklıklarının 29 dereceye çıkması ile birlikte gölge yer aradı. Sıcaktan bunalarak dinlenmek isteyen vatandaşlar gölgede kalan banklara oturarak soluklandı. Güneşin altında kalan banklar ise tamamen boş kalırken, özellikle gölgelik alanlarda yoğunluk oluştuğu görüldü.

Yozgat’ta gün içerisinde hava sıcaklığı 29 dereceye yükseldi. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar parklardaki gölge alanları doldurdu. Uzmanların “sıcak havalarda dışarı çıkmayan” uyarılarını dikkate almaya çalıştıklarını dile getiren vatandaşlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadıklarını ifade ettiler. Çocuklarıyla birlikte parklara gelen ebeveynler de, oyun alanlarında zaman geçirdi. Hava sıcaklığının geçen yıla oranla düşük olduğunu ve ilerleyen günlerde sıcaklığın daha da artacağını belirten vatandaşlar, sıcaklardan yetişkinlerin bir şekilde korunabildiğini ancak en fazla çocukların etkilendiğini söyledi.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar vatandaşları sıcak havalarda dışarı çıkmaması konusunda uyardı.

Uzmanlar aşırı sıcaklardan dolayı özellikle güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle sıcak çarpması vakalarının arttığına işaret eden uzmanlar, "Bu dönemde, vücuttan aşırı sıvı kaybı olması ve vatandaşların sıvı tüketimine dikkat etmemelerinden kaynaklı vücut ısısının aşırı derecede artmasıyla beraber baş ağrısı, bulantı, kusmadan, bilinç kapanmasına ve komaya kadar ilerleyen klinik durumlarla karşılaşabiliyoruz" diye konuştu.

Uzmanlar, bu tür durumlardan korunmak için özellikle güneş ışınlarının yoğun, sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde zaruret yoksa dışarıya çıkmamak gerektiğini vurgulayarak, "Eğer dış ortamlara çıkılacaksa da kıyafetlerin açık renkli olması, yanımızda mutlaka su taşımamız gerektiği aklımızdan çıkmamalı. Aynı şekilde bekleme alanlarında gölgelik yerlerde beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DIŞARIDA BULUNMAK ZORUNDA KALANLARA ÖNERİLER

Uzmanlar, yüksek sıcaklıklarda dışarıda bulunmak zorunda kalanların mümkün olduğunca güneşten korunması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğer kişiler, yüksek sıcaklıkta uzun süre dışarıda kalacaksa, açık renkli kıyafetleri giydikleri gibi koruyucu şapkalar veya şemsiye gibi ürünlerle güneş ışınlarına direkt maruz kalmaktan kendilerini koruyabilirler. Eğer ki bir sıcak çarpmasıyla karşılaşılırsa, böyle bir hastayla yüz yüze kalınırsa yapılabilecek en iyi şey bu hastanın vücut sıcaklığını serinletmeye yönelik eylemler. Yani bir vantilatörün önüne su serperek, o serpilen suyun hastanın üzerine gelmesiyle vücut sıcaklığı düşürülebilir. Uygun bir ortam varsa vücut kıyafetleri çıkartılabilir. Ardından hastanın en kısa sürede hastane ortamına naklinin sağlanması gerekiyor."