Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, Başvuru sahiplerimizin projelerinin ön hazırlıklarını rahatça yapabilmeleri amacıyla bu yıl ilk kez yıllık çağrı takvimi yayınlandığını söyledi.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “IPARD III Beşinci Başvuru Çağrı İlanı ile birlikte, ‘IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi’ tamamlanmış oldu. Böylelikle bu yıl içerisinde toplam 251 milyon avroluk IPARD III HİBE desteğini üreticilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemiz tarımına ve kırsal kalkınmasına güç katacak girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun.”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD III programı beşinci başvuru çağrı ilanı hakkında şu bilgiler verildi: “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 29 Ağustos 2024 tarihinde IPARD III Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Açık Alanda Bitkisel Üretim)” tedbirinden başvurular kabul edilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 29 Ağustos 2024 tarihinde Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2021-2027 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “kamu katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

IPARD III Dönemi Beşinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden proje başvurusu yapılabilecektir.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

‘M7-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Açık Alanda Bitkisel Üretim)’ tedbirinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

Tedbir adı M7 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Açık Alanda Bitkisel Üretim). Sektör Kodu 302-1. Sektör adı Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi. Destek oranı yüzde 60-70. Destek bütçesi 12 milyon AVRO.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 01 Kasım 2024 tarihi saat 09.00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 02 Aralık 2024 tarihi saat 18.00’de kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 09 Aralık 2024, saat 18.00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERİ

Beşinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri yapım işi içermeyen yatırımlarda en fazla 9 (dokuz) ay, yapım işi içeren yatırımlarda en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

Bu çağrıda açık alanda bitkisel üretim kapsamında makine ekipman desteğinin yanı sıra üretilen ürünlerin ve makine ekipmanların konulacağı garaj ve depolar ile üretilen ürünlere yönelik satış noktalarının yapımı için destek verilecektir.

Alınan başvuruların toplam destek tutarının Çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programında ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 5.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Ayrıca, Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir. TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinin adres ve telefon bilgilerine Kurumumuzun internet adresinde, (www.tkdk.gov.tr) İletişim başlığı altından veya 5. Çağrıya ait Bilgi Kitapçığından ulaşılabilir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu duyurudaki tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.”