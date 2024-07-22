Tüm ortaokul ve lise öğrencilerine açık olan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Yaz Okuluna son başvuru tarihi 28 Temmuz olarak bildirildi.

Valilik tarafından sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen duyuruda, “DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Yaz Okulu başlıyor! Robotik ve kodlama. Yazılım teknolojileri. Eğitimlerimiz tüm ortaokul ve lise öğrencilerine açıktır! Son başvuru tarihi 28 Temmuz” denildi.

DENEYAP yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Eğitimlerimiz tüm ortaokul ve lise öğrencilerine açıktır. Yaz okuluna katılmak isteyen öğrencilere Ağustos ayında 2 farklı teknoloji eğitimi başlığında 3 hafta boyunca: 12 saat robotik kodlama, 12 saat yazılım teknolojileri olmak üzere toplamda 24 saat eğitimler verilecektir.

Eğitimler haftanın belirlenen 2 gününde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde işlenecektir.

Öğrenciler haftada 2 gün olmak üzere 3 hafta boyunca derslere devam edeceklerdir.

Başvuru alınacak iller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Van, Yozgat.

Başvuru formunu dolduran öğrenciler ile nihai liste belirlendikten sonra iletişime geçilecektir. T3KYS’ye kayıtlı e-posta adreslerinin düzenli takip edilmesi gerekmektedir. Tüm bilgilendirmeler e-posta üzerinden yapılacaktır. Katılım kontenjanla sınırlıdır” ifadelerine yer verildi.