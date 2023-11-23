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Kasım ayı boyunca Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelindeki çiftçilerin mazot, gübre ve yem sorunlarına son vermek amacıyla üç farklı tarımsal destek ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktardı. Bu desteklerin yanı sıra, bakanlık tarafından yayınlanan bilgilendirme metni ile yenilenebilir enerjiye sağlanan hibe desteğinin detayları da belli oldu.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE HİBE DESTEĞİ SAĞLIYOR

Son olarak geçtiğimiz hafta, Tarım ve Orman Bakanlığı beş farklı alt başlıktan oluşan tarımsal destek ödemelerini ülke genelindeki çiftçilerin hesaplarına aktardı. Önümüzdeki günlerde yeni destek ödemelerinin çiftçilere iletilmesi beklenirken, Bakan İbrahim Yumaklı, tarım sektöründe yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla sunulan desteklere dair bilgi verdi.

TARIM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNE HİBE DESTEĞİ SAĞLIYOR

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun kırsal alandaki 1191 yenilenebilir enerji projesine 2.4 milyar TL hibe desteği sağladığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından ise 968 projeye 413 milyon TL destek sunulduğu belirtildi. Bakan Yumaklı, "Toprak, su ve doğal kaynaklarımızın korunması, verimliliğin artırılması ve alternatif kaynakların kullanılması önceliklerimizdendir" dedi.

KASIM 2023'TE ÇİFTÇİLERE YENİ TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ

Kasım ayının ilk gününden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik farklı alt başlıkları içeren tarımsal destek ödemelerini duyurmaya başladı. Bakanlık, genellikle cuma günleri bu destek ödemelerini çiftçilere iletiyor. Bu çerçevede, bu hafta veya önümüzdeki hafta cuma günü, yeni tarımsal destek ödemeleri ile ilgili bilgilendirme metni resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanabilir.