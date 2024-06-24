Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, kene vakalarının ciddi şekilde arttığı Yozgat, Çorum, Çankırı, Sivas, Kastamonu, Erzincan, Tokat ve Erzurum illerine acil uyarı yaptı. Özellikle yaz aylarının başlamasıyla birlikte artan kene vakaları, vatandaşlarımızı tedirgin ediyor.

KENELER VE ARTAN TEHLİKE

Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarının artması, sağlık açısından önemli bir tehdit oluşturuyor. Son günlerde artan kene kaynaklı ölüm haberleri, halk arasında büyük bir endişe yaratmış durumda. Uzmanlar, bu tehlikeye karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

KEREM ÖKTEN'DEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kene vakalarının özellikle Yozgat, Çorum, Çankırı, Sivas, Kastamonu, Erzincan, Tokat ve Erzurum'da ciddi artış gösterdiğini belirtti. Ökten, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kene vakaları yine baş gösterdi. Lütfen kene çıkarmayı bilmiyorsanız hemen bir sağlık ocağına gidiniz. Kene, evde çıkarılmaya çalışılırken sinirlendirilirse virüsü vücudunuza yayar. Çıkarırken de kafası kopmadan çıkartılmalı..."

SAĞLIK BAKANLIĞI VE UZMANLARDAN ÖNERİLER

Keneler, hayvanlardan insanlara bulaşan tehlikeli virüsler taşıyabilir. Bu nedenle, kene ısırığına maruz kalan kişilerin hemen sağlık kuruluşlarına başvurmaları önem arz ediyor. Uzmanlar, kene çıkarma işlemi sırasında dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralıyor:

Keneyi Sinirlendirmeyin: Kene çıkarılmaya çalışılırken sinirlendirilirse, taşıdığı virüsü daha hızlı bir şekilde vücuda yayabilir.

Kafasını Koparmayın: Kene çıkarılırken kafasının kopmamasına özen gösterilmelidir. Kafası vücutta kalan kene, enfeksiyon riskini artırır.

Profesyonel Yardım Alın: Kene çıkarma konusunda deneyiminiz yoksa mutlaka bir sağlık profesyonelinden yardım alın.

YAZ AYLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte, doğada vakit geçiren vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle piknik alanları, ormanlık bölgeler ve çimenlik alanlar, kenelerin yoğun olarak bulunduğu yerlerdir. Bu tür alanlarda vakit geçirenlerin, döndükten sonra vücutlarını dikkatlice kontrol etmeleri önemlidir.

Kene vakalarının artış gösterdiği bu dönemde, vatandaşlarımızın bilinçli ve dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'in yaptığı uyarılar dikkate alınmalı ve kene ısırığına maruz kalanlar vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalıdır. Sağlıklı ve güvenli bir yaz geçirmek için bu uyarıları dikkate almak hayati önem taşımaktadır.