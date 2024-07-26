Karayolları Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından Yozgat-Alaca kavşağı arasında oto korkuluk çalışması yapılıyor.

Yol kenarındaki yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla karayolları ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bu çalışma, yolu belirgin hale getirerek, yayaların ve hayvanların yola girmesini engelleyip, araçların yoldan çıkmasını önleyerek sürücülerin ve yolcuların güvenliğini sağlamayı hedeflemektedir. Bu istikameti kullanan değerli sürücülerimiz, lütfen sürüş esnasında hızınızı düşürün ve işaretlemeleri dikkate alarak güvenli bir şekilde seyahat edin. Bu çalışma, trafik güvenliğimiz için büyük önem taşımaktadır. Anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.