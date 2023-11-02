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Çevre kirliliği sorunu giderek büyürken, Yozgat, çevre kirliliği konusunda dikkat çeken bir performans sergiledi. Detaylar haberimizde:

Yozgat çevre kirliliği konusunda komşu illerle kıyasladığımızda iyi durumda gözüküyor.

Türkiye’deki çevre kirliliğine yönelik paylaşılan harita, korkunç gerçeği gözler önüne serdi.

Hava, su ve çevre kirliliğiyle ilgili bilgilerin bulunduğu haritada, kırmızı olarak görülen atık kirliliğinin Türkiye’nin 21 ilinde meydana geldiği görüldü.

Türkiye’nin 81 iline yönelik çevre kirliliği haritası paylaşıldı. Haritada illerin en çok hangi yönden kirlendiği analiz edildi.

Harita incelendiğinde Yozgat çevre illere göre daha az kirli olarak belirlendi. Yozgat çevre kirliliği konusunda Nevşehir, Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum’u geride bırakırken Kırıkkale ve Kırşehir’i geçemedi.

Çevre kirliliği oranlarına bakıldığında Kırıkkale yüzde 26, Kırşehir yüzde 33 ve Yozgat yüzde 42 oranları ile daha az çevre kirliliği gösterdi.

Yozgat’a komşu diğer illerde ise durum şu şekilde; Nevşehir yüzde 45, Kayseri yüzde 80, Sivas yüzde 53, Tokat ve Amasya yüzde 56, Çorum yüzde 53.

Yozgat çevre kirliliği konusunda Nevşehir, Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum’u geride bıraktı.

Çevre kirliliği oranı İstanbul’da yüzde 53, Ankara’da yüzde 58, İzmir’de yüzde 41 civarında.

DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE

Yozgat'ın çevre kirliliği oranları, çevre koruma açısından olumlu bir tablo sunuyor. Kırıkkale ve Kırşehir gibi komşu illerine kıyasla, Yozgat daha düşük bir çevre kirliliği oranına sahip. Bu, Yozgat'ın çevre koruma çabalarının başarısını gösteriyor.

Yozgat'ın çevre konusundaki çabaları, sadece komşu illerle karşılaştırıldığında değil, aynı zamanda büyük şehirlerle de karşılaştırıldığında etkileyici sonuçlar ortaya koyuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de çevre kirliliği oranlarının yüksek olduğu göz önüne alındığında, Yozgat'ın çevre bilincine verdiği önem vurgulanıyor.

Yozgat, çevre kirliliği konusunda komşu iller ve büyük şehirlerle kıyaslandığında daha temiz bir çevre sunuyor.