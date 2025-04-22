Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan’ın öncülüğünde, Çocuk Evleri Sitesi ile Çocuk Evleri’nde kalan çocuklara yönelik Bahar Şenliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenlikte, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şenlikte doğum günü olan çocukların da özel günleri kutlandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan tarafından gönderilen hediyeler çocuklara takdim edildi.