Yozgat'ta AFAD'dan öğrencilere tatbikat eğitimi Yozgat'ta AFAD'dan öğrencilere tatbikat eğitimi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan’ın öncülüğünde, Çocuk Evleri Sitesi ile Çocuk Evleri’nde kalan çocuklara yönelik Bahar Şenliği düzenlendi.

Bahar Şenliği Düzenlendi7

Etkinlik kapsamında çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenlikte, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Bahar Şenliği Düzenlendi2

Şenlikte doğum günü olan çocukların da özel günleri kutlandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan tarafından gönderilen hediyeler çocuklara takdim edildi.

Muhabir: Alpaslan Demir