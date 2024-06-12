Milletvekili Lutfullah Kayalar, İYİ Parti Grubu adına TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yaptı.

“ÇİFTÇİMİZ MAĞDUR DURUMDA”

Kayalar yaptığı konuşmada, ”İYİ Parti Grubu olarak vermiş olduğumuz, Orta Anadolu'da başta Yozgat olmak üzere Kayseri, Konya, Aksaray gibi illerimizde iklim koşulları nedeniyle tabii afet sayılabilecek olan hasar ortaya çıkmış bulunmakta ve çiftçimiz bu konudan da fevkalade mağdur durumdadır” dedi.

“SAHALARIN BİR KISMINI GEZDİM”

Kayalar, “7 Haziran Cuma akşamı, milletvekili olduğum Yozgat ilimizin Şefaatli ve Yerköy ilçelerindeki aşağı yukarı 40'a yakın köyde 100 bin dekarın üzerindeki arazide yarım saat süren bir dolu neticesinde inanılmaz bir hasar ortaya çıkmış bulunmaktadır. Ben, bu sahaların bir kısmını gezdim ve inanın, Ankara'dan hareket etmeden önce, normal bir olaydır diye düşünüyordum ama gittiğimde gördüm ki bu, belki otuz kırk senede bir olabilecek olan gerçek bir afet olmuş. Burada bir büyük hasar ortaya çıkmış ve zaten, hububat fiyatlarından dolayı büyük bir sıkıntı içerisinde olan çiftçimiz, bölgesel olarak burada başka bir büyük sıkıntının içine düşmüş durumdadır. Tabii ki Bakanlık yetkilileri, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ve diğer yetkililer buralarda tespitlerini yapmaktalar şu anda ve tespitler neticesinde de TARSİM sigorta sistemi de gereğini yapacaktır diye ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BORÇLAR ERTELENMELİ”

Bütün çiftçiler TARSİM'e kayıtlı olmadığını dile getiren Milletvekili Kayalar, ”TARSİM'in yapacağı bu tespitler içerisinde ürün fiyatlaması, rekoltenin hangi hesaplara göre yapılacağı ve TARSİM'e kayıtlı olmayan çiftçilerimizin bu hasarların nasıl giderileceği konusu da önem arz etmektedir. Onun için, ifade etmek istediğimiz şu: Bu bölgelerin afet alanı olarak ilan edilmesi gerçekten çok büyük bir afet. Bu çerçeve içerisinde, özellikle, burada zarar gören çiftçilerimizin Tarım Krediye olan borçlarının, Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankalarına olan borçlarının iki yıl faizsiz olarak ertelenmesi; aynı şekilde, yeni ekim için çiftçimize tohum, gübre başta olmak üzere girdi desteğinin yapılması gerekir. Gene burada sulamayla ilgili olan kanallar ve buradaki göletler epeyce tahrip olmuş durumdadır, yollar tahrip olmuş durumdadır. Bunların da yeniden ve bir an önce yeni ekim dönemine yetiştirilmek üzere tamiratlarının yapılması gerekmektedir. İfade etmek istediğimiz şey şudur: Aynı şekilde, sulamayla ilgili sulama birliklerine yapılan bildirimler var, sulama birliklerine çiftçinin borçları var; bu borçların da faizsiz olarak ertelenmesini ve önceden sulama birliklerine ödeme yapmış olanlar için de yeni dönem için kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Evet, burada, bugün Meclisimizin oturumunda hemen hemen bütün siyasi partilerimizin konuşmalarında ağırlıklı olan konu, çiftçimizin Türkiye genelindeki sıkıntıları. Türk tarımının, özellikle, son yirmi yıldır büyük bir ihmale uğraması neticesinde bugün içine düştüğü durumun değişik tezahürlerini kıymetli milletvekilleri dile getirmişlerdir” diye konuştu.

“ÇİFTÇİMİZİN DURUMU ORTADA”

Bölgesel olarak ortaya çıkmış bir afet olmadığını, Türk tarımının içine düşmüş olduğu durumu ifade ettiğini dile getiren Milletvekili Kayalar, “Bunun en güncel olarak sunulan, ortaya konulan örneği hububat fiyatlarıdır. Hububat fiyatlarında geçen seneye göre artış yüzde 11'ler, yüzde 12'ler mertebesindedir. 8,25 artı 1 lira da prim, geçen sene 9,25'ti, buğdayda fiyat 9 lira 25 kuruştu; bu sene de 9,25 fiyat verilmiştir, 1,75 de prim verilmiştir. Ancak 1,75'te ‘kadar’ ibaresi vardır yani ‘1,75’ net bir ifade değildir, bu ‘kadar’ da bir başka konudur. Dolayısıyla, çiftçinin bir yıl emeğini koyduğu, alın terini bir yıl olarak topraktan gelecek gelire bağladığı hububat fiyatları başta olmak üzere bu yüzde 10'lar mertebesindeki fiyatların tatmin edici olması mümkün değildir; burada bu fiyatların yeniden gözden geçirilmesi ve özellikle 45 günlük ödemelerin öne alınması en öncelikli yapılması gereken konulardan biridir. ‘Fiyatların arttırılması konusu olmaz’ denilebilir ama olmayacak olan bir konu değildir" dedi.

Kayalar, "Durum ortadadır, çiftçimizin durumu da ortadadır; özellikle bu fiyat konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Aynı şekilde, geçen sene randevu sisteminde, kota sisteminde, alımlarda inanılmaz aksamalar oldu. Bu sene de depolama konusunda sıkıntının olacağı, büyük bir sıkıntının ortaya çıkacağı şu anda görünüyor. Bu görünenlere karşı da bir tedbirin şimdiden alınması gerekiyor yoksa inanın bir ay sonra Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerinde. Bakın, ben dün, burada, mecliste bu konuyla ilgili bir basın toplantısı yaptım; Batman, Urfa, Çukurova, Trakya, Orta Anadolu, Ege'nin değişik yerlerinin hepsinden arayanlar oldu. Bu demektir ki gerçekten tabanda bir büyük sıkıntı var, çiftçinin bir büyük sıkıntısı var ve bu sıkıntının her türlü siyasi görüşün üzerinde... Çiftçimizin zor günlerinde alınması gereken acil tedbirler var ama asıl sıkıntı yirmi senelik tarım politikalarının artık çökmüş olmasıdır, yeni tarım politikalarının tespit edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.