Üretim ve hayvancılık yapan çiftçiler, piyasa maliyetlerindeki artış nedeniyle geçim zorluğu çekiyor. Devletin sağladığı teşvikler olsa da, yükselen enflasyon karşısında bu yardımlar yetersiz kalıyor.

Bu bağlamda, çiftçileri mali açıdan daha da zorlayacak bir uyarı Eskişehir’deki 28 yıllık tarım makinesi tamir ve bakımcısı Serhat Kaya’dan geldi. Kaya, özellikle traktörlerin kış aylarında kullanılamaz hale gelmemesi için bakımının yapılmasının şart olduğunu belirtirken traktör sahiplerine önemli uyarılarda bulundu.

Hasat dönemi sona erdiğinde birçok çiftçi traktörünü garaja koysa da bu süreçte traktörler ve diğer tarım aletleri önemli zararlar görebiliyor. Çiftçiler bu durumu hasat zamanı fark ettiğinde ise arızalar nedeniyle sorunlarla karşılaşıyor.

MALİYETİ 100 BİN LİRAYI BULUYOR

Kaya, bakım yapılmaması veya geciktirilmesinin traktörlerde ciddi sorunlara yol açabileceğini vurgulayarak, bu sorunların maliyetinin 100 bin liraya kadar çıkabileceğini ifade etti. Ayrıca, kontrol edilmeyen traktörlerin ekstra 20 litre yakıt tükettiğini de ekledi. Kaya, traktör bakımlarında mekanik ve elektrik aksamlarının detaylı bir şekilde gözden geçirildiğini belirtti ve traktör sahiplerinin öncelikle yağ ve su seviyelerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, traktörlerin kapalı alanlarda muhafaza edilmesinin önemini de dile getirerek, bu sayede araçların performans ve dayanıklılığının korunabileceğini aktardı.“Güç olarak 10-15 beygire kadar düşüyor”

Yapılmayan bakımların traktörün gücünü 15 beygire kadar düşürdüğünü belirten Serhat Kaya, “Bakımlar yapılmaz ve kapalı yerde muhafaza edilmezse, traktör çalışmazsa, performans olmaz, güç olmaz, istediği gücü de alamaz. Yani çok arıza yapar.” şeklinde konuştu.