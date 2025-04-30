Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan, İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partilileri ağırladı. Ziyarette gündeme dair konular konuşuldu.

“ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI ÖDENDİ”

Ziyarette, Yozgat'ta Ekrem İmamoğlu için eylem yapan çiftçilere gelen cezaların ödendiğini anlatan Başkan Yaşar, “Genel Başkanımız ‘Bu cezaları ben ödeyeceğim’ dedi. Daha sonra Ekrem beyle kendi aralarında dediler ki, ‘Yarısını sen öde, yarısını ben ödeyeyim’. Kardeş payı şeklinde ödendi. Şimdi vatandaşa tebliğ edilmeden e-devlet üzerinden, sistem üzerinden borcunu ödeyemiyorsun. Tebligatlar vatandaşa tebliğ edildikten sonra ancak ödeniyor. Tebliğ edilenler ödendi. Biz çiftçimize dedik ki, ola ki tebliğde gecikme olur, daha sonra gelir o cezalar yani aksama varsa onları da ne kadar gelirse Genel Başkanımız, Ekrem beyle birlikte ödeyecekler. Kalan varsa ödeyecekler. İle intikal eden 22 çiftçimizdi. Daha sonra ilçeye intikal eden ya da ilçeye gelip tebligatı sonradan alanların bilgisi bizde yok. İle intikal eden 22. Toplamda 22 kişi bize intikal etti ve ödendi. Biz 30 kişi diye tahmin ediyorduk. Bize 22 kişi ulaştı. Bunlar tebliğ edilenler. Tebliğ edilmeyenler olabilir. Ama biz 30 kişi tahmin ediyoruz. 30’u geçmez. Dediğimiz gibi tebliği henüz gelmeyenler için sonrasında gelen olursa onlarda ödenecek” dedi.