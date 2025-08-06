Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Yozgat İl Müdürlüğü tarafından, hükümlü ve yükümlü bireylerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda iş arama becerileri ve girişimcilik eğitimi düzenlendi.

Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde, İŞKUR’a bağlı İş ve Meslek Danışmanları tarafından katılımcılara iş arama süreçleri, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri gibi konularda bilgiler verildi.

Eğitimlerin bir diğer ayağında ise eski hükümlülere yönelik olarak İŞKUR’un "Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında girişimcilik destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, söz konusu eğitimlerin hükümlülerin topluma kazandırılması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması adına önemli bir adım olduğunu belirtti.