Ceyhan Yozgat Kaç Kilometre?

Ceyhan Yozgat arası yaklaşık olarak 487 Kilometre mesafededir.

Ceyhan Yozgat Arası Kaç Saat?

Ceyhan Yozgat arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 4 saat 23 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Ceyhan Yozgat Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Adana Ceyhan Yozgat arası otobüsle ortalama 8 saat 16 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Ceyhan Yozgat Otoyol Ücreti

Ceyhan ile Yozgat arasındaki yolculuk, KGM Adana Niğde Otoyolu üzerinden yapılmaktadır. 2025 yılı güncel tarifesine göre, bu rotayı kullanarak seyahat ettiğinizde toplam otoyol ve köprü ücreti 147 ₺'dir.

Geçiş ücretleri gişelerde nakit veya HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) ile ödenebilmektedir.

Ceyhan Yozgat Arası Yakıt Hesaplama

Ceyhan ile Yozgat arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 487 Kilometrelik Adana Ceyhan Yozgat mesafesi için 31,7 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 1.623 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 29,2 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 1.566 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 38.0 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 995 ₺ olacaktır.