SATIŞI  YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle/Köy

Ada

Parsel

Yüzölçüm
(m2)

Hazine
Hissesi

Cinsi

İmar
Durumu

Fiili
Durumu

Tahmini
Bedeli (TL)

Geçici
Teminatı (TL)

İhale
Tarihi

İhale
saati

1

Yozgat

Merkez

Mutafoğlu II.Mıntıka

1925

3

1.930,58

7/16
(844,63 m2)

 İki Adet Bahçeli
Ahşap Ev ve
Arsası

Konut Alanı E:1,00 Yençok :24,50 m

İşgalli

4.848.750,00

1.454.625,00

21.06.2023

09:30

2

Yozgat

Merkez

Mutafoğlu II.Mıntıka

1703

17

280,00

Tam

 Arsa

Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı E:0,50 Yençok :7,50 m

Boş

196.000,00

58.800,00

21.06.2023

09:45

3

Yozgat

Merkez

Mutafoğlu II.Mıntıka

1702

5

350,00

Tam

 Arsa

Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı E:0,50 Yençok :7,50 m

Boş

280.000,00

84.000,00

21.06.2023

10:00

4

Yozgat

Merkez

Mutafoğlu II.Mıntıka

1702

12

350,00

Tam

 Arsa

Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı E:0,50 Yençok :7,50 m

Boş

315.000,00

94.500,00

21.06.2023

10:15

5

Yozgat

Merkez

Mutafoğlu II.Mıntıka

1702

16

350,00

Tam

 Arsa

Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı E:0,50 Yençok :7,50 m

Boş

280.000,00

84.000,00

21.06.2023

10:30

6

Yozgat

Merkez

Mutafoğlu II.Mıntıka

1704

10

360,00

Tam

 Arsa

Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı E:0,50 Yençok :7,50 m

Boş

252.000,00

75.600,00

21.06.2023

10:45

7

Yozgat

Merkez

Yukarı Nohutlu II.Mıntıka

61

143

119,11

Tam

 Arsa

Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0,35 KAKS : 0,70

İşgalli

208.450,00

62.535,00

21.06.2023

11:00

8

Yozgat

Merkez

Aktaş

116

97

9.464,86

Tam

 Ham Toprak

İmarsız

Boş

47.325,00

14.197,50

21.06.2023

11:15

9

Yozgat

Merkez

Büyükmahal

104

7

13.846,49

Tam

 Ham Toprak

İmarsız

İşgalli

96.926,00

29.077,80

21.06.2023

11:30

10

Yozgat

Merkez

Dambasan

109

10

11.978,57

Tam

 Ham Toprak

İmarsız

Boş

65.883,00

19.764,90

21.06.2023

11:45

11

Yozgat

Merkez

Dayılı

143

5

2.309,10

Tam

 Arsa

İmarsız

İşgalli

162.005,00

48.601,50

21.06.2023

12:00

12

Yozgat

Merkez

Dayılı

120

5

4.656,59

Tam

 Tarla

İmarsız

İşgalli

116.420,00

34.926,00

21.06.2023

14:00

13

Yozgat

Merkez

Dayılı

166

1

4.310,55

Tam

 Ham Toprak

İmarsız

İşgalli

107.770,00

32.331,00

21.06.2023

14:15

14

Yozgat

Merkez

Dereboymul

107

93

5.145,68

Tam

 Tarla

İmarsız

İşgalli

36.050,00

10.815,00

21.06.2023

14:30

15

Yozgat

Merkez

Dereboymul

105

59

2.499,67

Tam

Tarla

İmarsız

İşgalli

15.000,00

4.500,00

21.06.2023

14:45

16

Yozgat

Merkez

Dereboymul

105

57

1.351,99

Tam

Tarla

İmarsız

İşgalli

8.112,00

2.433,60

21.06.2023

15:00

17

Yozgat

Merkez

Dereboymul

122

14

407,17

Tam

Avlulu Kerpiç Ev

İmarsız

İşgalli

30.839,46

9.251,84

21.06.2023

15:15

18

Yozgat

Merkez

Haydarbeyli

115

20

5.684,48

Tam

Arsa

İmarsız

Boş

284.224,00

85.267,20

21.06.2023

15:30

19

Yozgat

Merkez

Karabıyık

107

63

16.414,58

Tam

Tarla

İmarsız

İşgalli

164.146,00

49.243,80

21.06.2023

15:45

20

Yozgat

Merkez

Köçekkömü

102

93

6.762,50

Tam

Tarla

İmarsız

İşgalli

40.600,00

12.180,00

21.06.2023

16:00

21

Yozgat

Merkez

Kırım

101

87

12.436,38

Tam

Tarla

İmarsız

İşgalli

74.620,00

22.386,00

21.06.2023

16:15

22

Yozgat

Merkez

Karacalar

141

1

276,72

Tam

Arsa

İmarsız

Boş

8.310,00

2.493,00

21.06.2023

16:30

23

Yozgat

Merkez

Güllük

114

3

32.488,99

Tam

Ham Toprak

İmarsız

Boş

178.700,00

53.610,00

22.06.2023

09:30

24

Yozgat

Merkez

Musabeyli

135

135

33.038,77

Tam

Ham Toprak

İmarsız

İşgalli

264.311,00

79.293,30

22.06.2023

09:45

25

Yozgat

Merkez

Musabeyli

136

79

30.065,91

Tam

Ham Toprak

İmarsız

İşgalli

240.528,00

72.158,40

22.06.2023

10:00

26

Yozgat

Merkez

Musabeyli

136

323

6.693,16

Tam

Tarla

İmarsız

Boş

60.240,00

18.072,00

22.06.2023

10:15

27

Yozgat

Merkez

Musabeyli

136

325

11.070,22

Tam

Tarla

İmarsız

İşgalli

99.650,00

29.895,00

22.06.2023

10:30

28

Yozgat

Merkez

Musabeyli

136

147

13.158,53

Tam

 Tarla

İmarsız

İşgalli

105.270,00

31.581,00

22.06.2023

10:45

29

Yozgat

Merkez

Musabeyli

135

10

18.556,54

Tam

 Tarla

İmarsız

İşgalli

148.453,00

44.535,90

22.06.2023

11:00

30

Yozgat

Merkez

Topçu

124

6

10.815,54

Tam

 Ham Toprak

İmarsız

Boş

758.000,00

227.400,00

22.06.2023

11:15

31

Yozgat

Merkez

Topaç

156

10

7.521,33

Tam

 Ham Toprak

İmarsız

İşgalli

45.130,00

13.539,00

22.06.2023

11:30

32

Yozgat

Merkez

Topaç

209

32

337,64

Tam

 Arsa

İmarsız

Boş

16.890,00

5.067,00

22.06.2023

11:45

33

Yozgat

Merkez

Topaç

208

9

340,54

Tam

 Arsa

İmarsız

Boş

17.027,00

5.108,10

22.06.2023

12:00

34

Yozgat

Merkez

Topaç

209

29

338,34

Tam

 Arsa

İmarsız

İşgalli

16.917,00

5.075,10

22.06.2023

14:00

35

Yozgat

Merkez

Topaç

209

27

340,03

Tam

 Arsa

İmarsız

İşgalli

17.010,00

5.103,00

22.06.2023

14:15

36

Yozgat

Merkez

Topaç

209

28

340,03

Tam

 Arsa

İmarsız

İşgalli

17.010,00

5.103,00

22.06.2023

14:30

37

Yozgat

Merkez

Topaç

209

26

339,41

Tam

 Arsa

İmarsız

İşgalli

16.971,00

5.091,30

22.06.2023

14:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-

Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Karatepe Mahallesi,  Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No:57 Merkez/Yozgat adresinde bulunan Yozgat Valiliğinin 1 .katında hizmet veren Milli Emlak Müdürlüğü, Müdür odasında toplanacak komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatlerde  yapılacaktır.

2-

İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

 

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),

 

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

 

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

 

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

          f) Ortak katılım olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile (Noter Tasdikli) birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

3-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

4- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir. İhale bedelinin peşin ödenmesi durumunda ihale bedeli üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.

5-İhale bedeli üzerinden döner sermaye ücreti ayrıca tahsil edilecektir.

6- Şartname mesai saatleri içerisindeYozgat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

7-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.yozgat.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. 
#ilangovtr Basın No ILN01842936