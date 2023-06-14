SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra No İli İlçesi Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçüm

(m2) Hazine

Hissesi Cinsi İmar

Durumu Fiili

Durumu Tahmini

Bedeli (TL) Geçici

Teminatı (TL) İhale

Tarihi İhale

saati

1 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1925 3 1.930,58 7/16

(844,63 m2) İki Adet Bahçeli

Ahşap Ev ve

Arsası Konut Alanı E:1,00 Yençok :24,50 m İşgalli 4.848.750,00 1.454.625,00 21.06.2023 09:30

2 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1703 17 280,00 Tam Arsa Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı E:0,50 Yençok :7,50 m Boş 196.000,00 58.800,00 21.06.2023 09:45

3 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1702 5 350,00 Tam Arsa Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı E:0,50 Yençok :7,50 m Boş 280.000,00 84.000,00 21.06.2023 10:00

4 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1702 12 350,00 Tam Arsa Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı E:0,50 Yençok :7,50 m Boş 315.000,00 94.500,00 21.06.2023 10:15

5 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1702 16 350,00 Tam Arsa Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı E:0,50 Yençok :7,50 m Boş 280.000,00 84.000,00 21.06.2023 10:30

6 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1704 10 360,00 Tam Arsa Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı E:0,50 Yençok :7,50 m Boş 252.000,00 75.600,00 21.06.2023 10:45

7 Yozgat Merkez Yukarı Nohutlu II.Mıntıka 61 143 119,11 Tam Arsa Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0,35 KAKS : 0,70 İşgalli 208.450,00 62.535,00 21.06.2023 11:00

8 Yozgat Merkez Aktaş 116 97 9.464,86 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 47.325,00 14.197,50 21.06.2023 11:15

9 Yozgat Merkez Büyükmahal 104 7 13.846,49 Tam Ham Toprak İmarsız İşgalli 96.926,00 29.077,80 21.06.2023 11:30

10 Yozgat Merkez Dambasan 109 10 11.978,57 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 65.883,00 19.764,90 21.06.2023 11:45

11 Yozgat Merkez Dayılı 143 5 2.309,10 Tam Arsa İmarsız İşgalli 162.005,00 48.601,50 21.06.2023 12:00

12 Yozgat Merkez Dayılı 120 5 4.656,59 Tam Tarla İmarsız İşgalli 116.420,00 34.926,00 21.06.2023 14:00

13 Yozgat Merkez Dayılı 166 1 4.310,55 Tam Ham Toprak İmarsız İşgalli 107.770,00 32.331,00 21.06.2023 14:15

14 Yozgat Merkez Dereboymul 107 93 5.145,68 Tam Tarla İmarsız İşgalli 36.050,00 10.815,00 21.06.2023 14:30

15 Yozgat Merkez Dereboymul 105 59 2.499,67 Tam Tarla İmarsız İşgalli 15.000,00 4.500,00 21.06.2023 14:45

16 Yozgat Merkez Dereboymul 105 57 1.351,99 Tam Tarla İmarsız İşgalli 8.112,00 2.433,60 21.06.2023 15:00

17 Yozgat Merkez Dereboymul 122 14 407,17 Tam Avlulu Kerpiç Ev İmarsız İşgalli 30.839,46 9.251,84 21.06.2023 15:15

18 Yozgat Merkez Haydarbeyli 115 20 5.684,48 Tam Arsa İmarsız Boş 284.224,00 85.267,20 21.06.2023 15:30

19 Yozgat Merkez Karabıyık 107 63 16.414,58 Tam Tarla İmarsız İşgalli 164.146,00 49.243,80 21.06.2023 15:45

20 Yozgat Merkez Köçekkömü 102 93 6.762,50 Tam Tarla İmarsız İşgalli 40.600,00 12.180,00 21.06.2023 16:00

21 Yozgat Merkez Kırım 101 87 12.436,38 Tam Tarla İmarsız İşgalli 74.620,00 22.386,00 21.06.2023 16:15

22 Yozgat Merkez Karacalar 141 1 276,72 Tam Arsa İmarsız Boş 8.310,00 2.493,00 21.06.2023 16:30

23 Yozgat Merkez Güllük 114 3 32.488,99 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 178.700,00 53.610,00 22.06.2023 09:30

24 Yozgat Merkez Musabeyli 135 135 33.038,77 Tam Ham Toprak İmarsız İşgalli 264.311,00 79.293,30 22.06.2023 09:45

25 Yozgat Merkez Musabeyli 136 79 30.065,91 Tam Ham Toprak İmarsız İşgalli 240.528,00 72.158,40 22.06.2023 10:00

26 Yozgat Merkez Musabeyli 136 323 6.693,16 Tam Tarla İmarsız Boş 60.240,00 18.072,00 22.06.2023 10:15

27 Yozgat Merkez Musabeyli 136 325 11.070,22 Tam Tarla İmarsız İşgalli 99.650,00 29.895,00 22.06.2023 10:30

28 Yozgat Merkez Musabeyli 136 147 13.158,53 Tam Tarla İmarsız İşgalli 105.270,00 31.581,00 22.06.2023 10:45

29 Yozgat Merkez Musabeyli 135 10 18.556,54 Tam Tarla İmarsız İşgalli 148.453,00 44.535,90 22.06.2023 11:00

30 Yozgat Merkez Topçu 124 6 10.815,54 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 758.000,00 227.400,00 22.06.2023 11:15

31 Yozgat Merkez Topaç 156 10 7.521,33 Tam Ham Toprak İmarsız İşgalli 45.130,00 13.539,00 22.06.2023 11:30

32 Yozgat Merkez Topaç 209 32 337,64 Tam Arsa İmarsız Boş 16.890,00 5.067,00 22.06.2023 11:45

33 Yozgat Merkez Topaç 208 9 340,54 Tam Arsa İmarsız Boş 17.027,00 5.108,10 22.06.2023 12:00

34 Yozgat Merkez Topaç 209 29 338,34 Tam Arsa İmarsız İşgalli 16.917,00 5.075,10 22.06.2023 14:00

35 Yozgat Merkez Topaç 209 27 340,03 Tam Arsa İmarsız İşgalli 17.010,00 5.103,00 22.06.2023 14:15

36 Yozgat Merkez Topaç 209 28 340,03 Tam Arsa İmarsız İşgalli 17.010,00 5.103,00 22.06.2023 14:30

37 Yozgat Merkez Topaç 209 26 339,41 Tam Arsa İmarsız İşgalli 16.971,00 5.091,30 22.06.2023 14:45

1- Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Karatepe Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No:57 Merkez/Yozgat adresinde bulunan Yozgat Valiliğinin 1 .katında hizmet veren Milli Emlak Müdürlüğü, Müdür odasında toplanacak komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

f) Ortak katılım olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile (Noter Tasdikli) birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

3-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

4- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir. İhale bedelinin peşin ödenmesi durumunda ihale bedeli üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.

5-İhale bedeli üzerinden döner sermaye ücreti ayrıca tahsil edilecektir.

6- Şartname mesai saatleri içerisindeYozgat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.