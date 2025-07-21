Yozgat Çekerek Kaç Kilometre?

Yozgat Çekerek arası yaklaşık olarak 82 Kilometre mesafededir.

Yozgat Çekerek Arası Kaç Saat?

Yozgat Çekerek arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 56 dakika sürmektedir.

Yozgat Çekerek Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat ile Çekerek arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir. Bu sayfada bu güzergah için yakıt tüketimi ve maliyeti ile ilgili detayları bulacaksınız.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 82 Kilometrelik Yozgat Çekerek mesafesi için 5,3 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 273 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 4,9 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 263 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 6.4 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 165 ₺ olacaktır.